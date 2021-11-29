Зал побежденных в стране победителей 4 Telegram-канал «СерпомПо»

29.11.2021, 14:42

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Правящие в России чудаки и оригиналы продолжают жить в своем мире.

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что при работе над фильмом в связи с 80-летием трибунала в Нюрнберге, в одном из павильонов «Мосфильма» воссоздали точную копию зала во Дворце правосудия Нюрнберга. И вот теперь, «авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке «Патриот».

Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя предложение Нарышкина, заявил, что так тому и быть – копия зала, где проходил Нюрнбергский трибунал, будет размещена в парке «Патриот».

Мда … Вот бы вместе с этим залом (или вместо него) российское начальство «разместило» в нашей стране среди граждан современный немецкий уровень жизни, медицину и социальное обеспечение высокого качества. А еще неплохо бы «разместить» в России немецкую систему, при которой есть настоящие выборы, а глава правительства не обнуляется, а уходит в отставку.

Но раз уже решили разместить нюрнбергский зал, то его первыми посетителями должны стать высшие российские начальники. Надо им пройти на скамью подсудимых, опробовать ее своими седалищами. Побыть там в тишине и подумать, к чему в итоге пришли германские реваншисты, воевавшие «исторические земли», объединявшие один народ в одном государстве, преодолевавшие последствия своей «геополитической катастрофы».

Все талдычат западному миру о том, что он «забыл уроки Второй мировой». Но сами-то эти уроки не усвоили, на себя их примерить не смогли.

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