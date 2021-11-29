закрыть
29 ноября 2021, понедельник, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зал побежденных в стране победителей

4
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 29.11.2021, 14:42
  • 6,446
Зал побежденных в стране победителей

Правящие в России чудаки и оригиналы продолжают жить в своем мире.

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что при работе над фильмом в связи с 80-летием трибунала в Нюрнберге, в одном из павильонов «Мосфильма» воссоздали точную копию зала во Дворце правосудия Нюрнберга. И вот теперь, «авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке «Патриот».

Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя предложение Нарышкина, заявил, что так тому и быть – копия зала, где проходил Нюрнбергский трибунал, будет размещена в парке «Патриот».

Мда … Вот бы вместе с этим залом (или вместо него) российское начальство «разместило» в нашей стране среди граждан современный немецкий уровень жизни, медицину и социальное обеспечение высокого качества. А еще неплохо бы «разместить» в России немецкую систему, при которой есть настоящие выборы, а глава правительства не обнуляется, а уходит в отставку.

Но раз уже решили разместить нюрнбергский зал, то его первыми посетителями должны стать высшие российские начальники. Надо им пройти на скамью подсудимых, опробовать ее своими седалищами. Побыть там в тишине и подумать, к чему в итоге пришли германские реваншисты, воевавшие «исторические земли», объединявшие один народ в одном государстве, преодолевавшие последствия своей «геополитической катастрофы».

Все талдычат западному миру о том, что он «забыл уроки Второй мировой». Но сами-то эти уроки не усвоили, на себя их примерить не смогли.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский