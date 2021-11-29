Белорусские дилеры не продают машины россиянам: защита рынка или джентльменский сговор? 8 29.11.2021, 14:53

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Журналисты провели мини-расследование.

Не так давно просочилась информация, что белорусские дилеры отказываются продавать автомобили гражданам России. Автобизнес провел мини-расследование, которое частично подтвердило появившиеся данные. Российские СМИ, в частности gazeta.ru, выяснили, что продажи автомобилей гражданам России ограничили только официальные дилеры четырех марок: Hyundai, Kia, Lada и Toyota. Хотя если учитывать опыт изучения данного вопроса, то к списку можно прибавить еще парочку дилеров. Что стоит за этими действиями?

О чем говорит дилер?

Некоторые дилеры пояснили, что запрет на продажу автомобилей гражданам России введен на основании дистрибьюторского соглашения, мол, это защита национальных рынков. Другие ссылались на наличие договора с производителем, где подобный запрет имеет место быть, ну а некоторые указали на то, что с комплектом документов, выдаваемым в белорусских автосалонах, автомобиль на учет в России не поставишь, поэтому они и не продают. Где правда?

Как пояснили в российском офисе "Хёнде Мотор СНГ", который отвечает за продажи в странах СНГ, никаких указаний белорусским дилерам относительно регулирования продаж гражданам Союзного государства с их стороны не поступало, это противоречит нормам права. Тем не менее дыма без огня не бывает, и тут речь не столько о конкретном дилере, а в целом о ситуации.

Да, спрос на автомобили в России растет, связан он в том числе с дефицитом микрочипов, используемых для производства автомобилей российской сборки. Растет спрос и в Беларуси, и дилеры данный факт подтверждают. Но спрос, на наш взгляд, не должен порождать дискриминационные меры применительно к гражданам соседнего государства, да и иных тоже.

Что говорит закон?

Как гласит статья 11 Конституции РБ, иностранные граждане и лица без гражданства на территории нашей страны пользуются теми же правами и свободами, что и белорусы, если иное не определено законами. Применительно к покупке автомобиля есть покупатель, есть продавец, а отношения между ними регулируются Законом Республики Беларусь о защите прав потребителей (далее – закон).

Потребитель – это физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В законе не указано, что это именно белорусский потребитель, поэтому и россиянин, и китаец могут прийти в автосалон и купить там машину. Так, в соответствии со ст.10 закона любой потребитель имеет право на свободный выбор товара в любое удобное для него время с учетом режима работы торгового объекта. Продавец при этом обязан оказывать покупателю содействие в свободном выборе товара.

Часть 4 статьи 10 закона о защите прав потребителей: установление каких-либо иных преимуществ, прямых или косвенных ограничений при выборе товара (работы, услуги) не допускается, за исключением преимуществ или ограничений, предусмотренных законодательством.

Никаких ограничений при выборе товара по национальному, расовому либо иному другому признаку закон не допускает, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Поэтому и различные дистрибьюторские соглашения, и указания производителей, и решения дилеров, и другие джентльменские договоренности производителя с продавцами, ограничивающие право гражданина России и любого другого государства приобрести автомобиль в белорусском автосалоне, незаконны.

Статья 23 Конституции РБ: ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.

Дилер – это юридическое лицо, у него есть руководитель, прямая обязанность которого – принимать меры по надлежащей организации деятельности.

Статья 24.58 КоАП. Непринятие мер по надлежащей организации деятельности юридического лица

Непринятие руководителем юридического лица или иным лицом, занимающим руководящую должность, необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин.

Не будет лишним также напомнить и о статье 19 Закона Республики Беларусь о защите прав потребителей, согласно которой условия договора, которые ограничивают права потребителя по сравнению с правами, установленными настоящим законом и иным законодательством о защите прав потребителей, считаются недействительными.

Просто бизнес?

Интересной мыслью с редакцией поделился один из читателей. Он предположил, что продажа автомобилей россиянам невыгодна для белорусских дилеров, поскольку, как правило, они платят всю сумму сразу, а белорусу же предложат и лизинг, и кредит. При этом стоимость автомобиля в итоге с учетом кредитных или лизинговых платежей подскакивает от 30 до 50%. Плюс к этому, если машина уезжает в Россию, то там проходит и ТО, а это тоже деньги, а так и ТО здесь, и деньги здесь.

Как думаете, имеет место такое предположение? Напишите в комментариях.

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