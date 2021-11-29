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Коронавирус в подарок

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  • 29.11.2021, 15:09
  • 8,376
Коронавирус в подарок
фото: sozhnews

О сбое в матрице белорусских идеологов и учителей.

В Гомеле поздравили ветеранов, пишет Telegram-канал Белорусское объединение рабочих. Части из них, наверняка, подарили по коронавирусу в подарок. Вы ведь помните, что главные разносчики — это дети?

И здесь хочется обратиться не только к учителям, которые это организовали, там уже сбой в матрице давно застлал все предохранители. Вопрос к подросткам: чем вы думаете? Вы постоянно читаете новости, вы знаете, что пожилым людям труднее всех пережить коронавирус, почему вы так безответственно относитесь к ветеранам? Они когда-то защитили вас от фашистов? Почему вы отплачиваете им за это геноцидом?

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