закрыть
29 ноября 2021, понедельник, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинец сам превратил старенький Opel в электрокар: видео

8
  • 29.11.2021, 15:13
  • 5,486
Украинец сам превратил старенький Opel в электрокар: видео

По словам мастера, поездка в 130 километров ему обходится дешевле, чем литр бензина.

Мастер из украинского Ужгорода собственными силами превратил свой старенький Opel 1987 года в электромобиль, пишет «Униан».

Владимир - инженер-электрик. Делал все сам, а детали заказывал в интернете. Этому автомобилю 34 года, и большинство таких уже превратились в металлолом. Чтобы подарить своей машине вторую жизнь, мастеру понадобились 5 лет работы и 4 тысячи долларов.

"Вид у нее был не ахти какой, но ездила. Потом решил убрать оттуда двигатель, убрать радиатор, бензобак, сцепление и поставить электромотор. Экспериментов много было. ... Первое, чем занимался, это контроллер, который управляет двигателем. То есть импульсный регулятор. Дальше идет блок, в который входит зарядное устройство. Выполняет роль генератора обычного в машине стандартной. Двигатель от электрокара, от электропогрузчика", - рассказал мастер.

От старых агрегатов остались только педаль и коробка передач, однако их функции несколько изменились.

"Она только для включения передней передачи и задней. ... Сохранил педаль сцепления, выкидывать ее не стал, приспособил для аварийного отключения силовой электрической цепи. Если возникает внештатная ситуация и нужно срочно отключить все, тогда нажимаешь на педаль сцепления - и обесточивается все", - отметил экспериментатор.

По словам Владимира, электроопель достаточно экономный. Раньше, чтобы проехать 100 километров, приходилось заливать бензина на 240 гривень (23 бел.рубля). Теперь же хватает 30 гривень на зарядку аккумуляторов, а заряда - на 115 километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский