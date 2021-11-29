Акела не просто промахнулся 6 Telegram-канал «Письма к дочери»

29.11.2021, 15:19

11,018

Как режим попал в яму.

Судя по пятничному перфомансу, группа туристов, застрявшая на пограничном складе, уже критически важна для белорусских властей. Потому что мигрантов становится меньше, а издержек от миграционного кризиса все больше.

И, получается, что с миграционным кризисом Акела не просто промахнулся. Говорить, что Акела промахнулся можно было месяц назад. А сейчас Акела промахнулся уже прямо в яму, из которой можно выбраться только сильно испачкавшись.

Вот если удастся хотя бы часть туристов пропихнуть туда, куда они хотят, то это даст белорусским властям шанс сохранить лицо. Можно будет изобразить в телевизоре, что в этом и состояла цель. А не в том, чтобы заставить ЕС уступить и покаяться. Потому что издевательское предложение Польши дать денег на отправку мигрантов по домам трудно изобразить как победу.

Если дать задание телевизору он, конечно, постарается, но даже свидетели стабильности не поверят. Ну не ради же оплаты обратных билетов это все затевалось, в самом деле.

А Акела сейчас не в том положении, когда он может позволить себе публичные унизительные промахи. Ему, видимо, предстоит сложная операция по трансплантации деликатных властных полномочий во всебелорусское собрание. И если промах получится слишком заметным, то операцию придется проводить без наркоза, а скальпель может дрогнуть даже в самой твердой руке.

Так что в пятницу белорусские власти задействовали весь арсенал вербальных интервенций, который у них остался. От жалобных просьб «возьмите их себе пожалуйста, хоть кто-нибудь», до угрозы афганскими беженцами с оружием.

Но угрозы не действовали даже когда они были свежими и не замусоленными. Тем более, что с доставкой афганских беженцев к европейским границам есть некоторые логистические проблемы. И, как я себе понимаю, следующий пункт программы – опять погреметь собственным оружием у европейских границ. Оно, правда, до сих пор ни разу не помогло, но это же не повод, чтобы снова не попробовать.

И как-то само собой получается, что вместо того, чтобы выбираться уже на поверхность, белорусские власти только роют яму еще глубже. И скоро, видимо, зароются так глубоко, что выбраться без посторонней помощи вообще не получится.

И кстати. Я тут посмотрел и почитал всякого за последние несколько дней и должен тебе строго сказать: нельзя осуждать человека из-за особенностей его трибуны. Неполиткорректно. Дискриминация получается по кафедральному признаку.

У каждого своя трибуна и особенности индивидуальной трибуны – не повод для насмешек. Вот у одного трибуна – броневик, а у другого поддоны. У кого-то трибуна стоит в Европарламенте, а у кого-то на складе. Но все трибуны равны и все важны. И каждый имеет право на ту трибуны, которую он может себе позволить.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».