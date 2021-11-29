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Внезапно: мошенники обманывают белорусов, а потом вступают в нелепую переписку

  • 29.11.2021, 15:22
  • 8,316
Внезапно: мошенники обманывают белорусов, а потом вступают в нелепую переписку
Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Будьте бдительны.

Сегодня снова рассказываем про мошенников, на этот раз про совсем, скажем так, потерявших страх. Девушка разместила объявление о продаже, которое привлекло мошенников. Она распознала обман, а потом была эпичная переписка, которой читательница поделилась с «Онлайнером».

Началось все с банальной схемы развода, но девушка на это не купилась. Дальше завязалась переписка.

Но и на этом мошенники не успокоились. «Они еще потом присылают подписки на всякие российские сайты, а тебе приходят коды для авторизации, пытаются взломать твой Telegram», — описывает читательница.

В общем, не теряем бдительность.

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