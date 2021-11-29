Эрдоган: Турция готова стать посредником между Украиной и Россией 6 29.11.2021, 15:28

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Реджеп Тайип Эрдоган

Кремль ответил на это заявление.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна хочет стать посредником между Украиной и Россией, поскольку заинтересована в том, чтобы в регионе установился мир.

По словам Эрдогана, для этого Анкара наладила контакты и с украинской стороной и с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Anadolu.

«Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами», — сказал он.

В свою очередь в Кремле, комментируя заявление Эрдогана, заявили, что «Россия не является стороной конфликта» на Донбассе.

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