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Лукашенко планирует искать нефть даже в зоне отчуждения

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  • 29.11.2021, 15:30
  • 9,554
Лукашенко планирует искать нефть даже в зоне отчуждения

О том, что в Беларуси могут найти богатые месторождения нефти, диктатор мечтает много лет.

В 2022 году «Белоруснефть» планирует вместе с НПЦ по геологии выполнить около 638 кв.км площадных сейсморазведочных работ 3D в Наровлянском и Хойникском районах, сообщает neft.by. Данная территория относится к Радомлянскому участку недр. В его пределах расположен Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Его деятельность координируется Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

О том, что в стране вдруг могут открыть богатые месторождения нефти, Лукашенко мечтает много лет.

В 2011 году он говорил: «Мне все-таки кажется, что где-то у нас есть нефть. Но если есть нефть, то не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом. Я очень на это надеюсь».

В 2015-м отмечал: «Я просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ. На подобных территориях в России и других странах добывается немало нефти и природного газа, а также ценных металлов – то, что создает основу благосостояния и устойчивости любой экономики любого государства».

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