закрыть
29 ноября 2021, понедельник, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России около трех недель фиксируется более 1200 смертей от COVID-19 в сутки

  • 29.11.2021, 15:39
  • 1,408
В России около трех недель фиксируется более 1200 смертей от COVID-19 в сутки

Больше всего умерших за последние сутки зафиксировано в Москве.

Прирост летальных исходов из-за коронавируса SARS-CoV-2 в России в течение более двух недель не опускается ниже 1200 в сутки. За последние 24 часа подтверждено 1209 смертей против 1224 днем ранее. В общей сложности число летальных исходов в РФ возросло до 273 964. Такие данные обнародованы федеральным оперативным штабом в понедельник, 29 ноября, пишет dw.com.

Больше всего смертей за сутки зарегистрировано в Москве, где умерли 93 человека. Далее следуют Санкт-Петербург (66 летальных исходов), Московская область (58), Краснодарский край (41).

Число заразившихся и вылечившихся после заражения

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 860, до 9 604 233. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3434), Московской области (2236), в Санкт-Петербурге (2181).

В настоящее время в России под медицинским наблюдением остаются 1 785 055 человек. Число вылечившихся после заражения COVID-19 в РФ повысилось за сутки на 27 700, до 8 295 811, указал оперштаб.

Власти РФ намерены отказаться от термина "QR-код" и придумывают новые названия для документа, с помощью которого россияне смогут пользоваться транспортом и посещать общественные места при введении ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух неназванных собеседников, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к кабинету министров.

Свыше половины россиян негативно относятся к этому понятию, объяснили собеседники агентства, ссылаясь на данные закрытых социологических исследований. "Часть людей считает словосочетание "QR-код" сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод", - отметил собеседник издания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский