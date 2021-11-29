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Посол Германии в Украине: «Северный поток-2» еще точно полгода не будет работать

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  • 29.11.2021, 15:56
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Посол Германии в Украине: «Северный поток-2» еще точно полгода не будет работать

В случае использования Россией газа как оружия Германия примет соответствующие меры.

Предложение Украины Евросоюзу о дополнительном транзите в объеме 55 млрд кубометров газа по специальным условиям является хорошим, и может быть реализовано если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, поскольку «Северный поток 2» еще точно полгода не будет работать, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа – на вашей восточной границе. Предложение интересное. Потому что «Северный поток 2» еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано», - сказала Фельдхузен.

В то же время посол отметила, что немецкий федеральный регулятор отложил сертификацию «Северного потока 2» как независимого оператора по транспортировке газа, поскольку понял, что сначала нужно сделать анбандлинг (анбандлинг - система внутренней корпоративной реорганизации, предназначенная для разделения видов бизнеса), и без этого не следует работать дальше.

«Эта институция - Bundesnetzagentur - действует исключительно по законам Германии и европейским законам. Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала. Я думаю, что они поняли, что без этого не следует работать дальше», - пояснила она.

Фельдхузен подчеркнула, что это не было шагом со стороны Германии в ответ на шантаж России.

«Нет, совсем нет. Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас - это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом», - рассказала она.

По словам посла, первая причина для высоких цен на газ – это тот факт, что на европейском рынке мало газа.

«Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Плохим сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. То есть это коммерческое решение. Россия поставляет газ, пока что в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Мы за этим очень внимательно наблюдаем, но пока что эти естественные причины больше влияют на цену газа»,- добавила дипломат.

Фельдхузен заверила, что в случае использования Россией газа как оружия Германия будет принимать соответствующие меры.

«Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, и в случае использования Россией газа как оружия будем принимать соответствующие меры», - сообщила посол.

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