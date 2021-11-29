Водитель на границе: За 15 часов продвинулись только на 200 метров 4 29.11.2021, 16:17

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На погранпереходе «Привалка» некоторые дальнобойщики стоят уже 9-ые сутки.

Напряженная ситуация в эти дни наблюдается на границе в литовском направлении. В пункте пропуска Привалка в это время находится более 500 большегрузов. Журналист Блога Гродно s13.ru побывал там и пообщался с водителями-дальнобойщиками.

Очередь из большегрузов у пункта пропуска Привалка выстроилась огромная – ее протяженность около 12 километров. Здесь дожидаются своей очереди около 500 водителей. У некоторых пошли девятые сутки.

— Я тут стою с прошлого понедельника, а один мой коллега – аж с прошлой субботы. Уже пошли девятые сутки у него, - рассказывает водитель. – Холодильники у многих уже пустые. Вчера одному давали кто макароны, кто банку тушенки – у него запасы закончились.

К такой ситуации водители готовы не были. Раньше, с их слов, это был один из самых быстрых гродненских погранпереходов – на пересечение границы уходило совсем немного времени.

— Есть нечего уже у нас, пить нечего. Запасы воды заканчиваются – уже даже не моемся, чтобы воду сэкономить. Мы не думали, что так застрянем здесь надолго, - рассказывают дальнобойщики.

Некоторые местные жители организовали здесь доставку комплексных обедов. За первое, второе и компот берут 12 рублей. Правда, на всех желающих этого не хватает.

— Хоть бы автолавку какую пустили! Мигрантам все организовали, а нам, гражданам этой страны, ничего. По очереди «отцепляемся» и ездим сами в ближайший магазин – хлеба купить или еще чего, – сокрушаются водители.

Свой «быт» каждый благоустраивает, как может. Биотуалетов во всей приграничной зоне всего два. С конца и даже с середины очереди дойти до него практически невозможно. Единственное кафе, которое тут имеется, не работает.

В последние дни, рассказывают дальнобойщики, очередь стала двигаться еще медленнее. За последние 15 часов она продвинулась всего на 200 метров. Водители объясняют это наличием второго потока машин, которые идут по специальным пропускам без очереди.

— Этот пропуск стоит около 1500 евро на год. Не у всех фирм есть такая возможность его купить. А те у кого он есть, едут, минуя нас. Сначала пропускают 4 большегруза с пропусками, потом один с нашей общей очереди. Поэтому мы почти и не двигаемся, - сообщил один из водителей.

Дальнобойщики сейчас бурно обсуждают дальнейшие перспективы. С других погранпереходов от их коллег приходит информация – ситуация примерно у всех одинаковая: многокилометровые очереди и неясность завтрашнего дня.

— Вот сейчас Литва вообще закроет границу, и что тогда делать? – задает вопрос один из застрявших на границе дальнобойщиков.

Чтобы не получить штраф от принимающей груз стороны, некоторым водителям приходится ходить на погранпереход и продлевать документы. Водитель из России делал это уже три раза. На границе он находится с 20 ноября.

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