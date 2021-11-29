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Политзаключенный сбежал с «химии» и уехал из Беларуси

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  • 29.11.2021, 16:39
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Политзаключенный сбежал с «химии» и уехал из Беларуси
Алексей Коршун

Оршанец был осужден на 2,6 года за комментарий в соцсети.

Политзаключенный Алексей Коршун сбежал с "химии" и уехал из Беларуси, сообщают правозащитники.

Оршанец был осужден на 2,6 года лишения свободы за комментарий в социальной сети "ВКонтакте". Ему предъявили обвинение по ст. 130 УК («разжигание вражды») — Коршун негативно отозвался о сотрудниках МВД Беларуси. В августе Алексей был признан политзаключенным, а в сентябре попал в список амнистированных, и ему заменили колонию на ограничение свободы ("химию").

Свой срок парень отбывал в исправительном учреждении открытого типа № 3 в Березе.

В понедельник стало известно, что Алексей Коршун покинул Беларусь. На данный момент он уже в Польше.

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