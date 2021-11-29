Магдалена Андерссон второй раз за неделю стала премьер-министром Швеции 1 29.11.2021, 16:42

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Магдалена Андерссон

Фото: STV

За ее кандидатуру высказался 101 депутат.

Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра.

Для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо как минимум 175 голосов "за" или "воздержались". За ее кандидатуру высказался 101 депутат, против - 173, воздержались 75 членов парламента, сообщают РИА Новости.

На прошлой неделе Андерссон была избрана премьером и стала первой женщиной на этом посту. Но через несколько часов она подала в отставку. После избрания Андерссон проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте, большая часть депутатов поддержала проект, предложенный оппозицией. После этого Партия охраны окружающей среды заявила, что выходит из коалиции, составляющей правительство меньшинства. Андерссон подала спикеру парламента прошение об отставке - спустя всего несколько часов после избрания главой правительства.

В начале ноября в отставку с поста премьера Швеции ушел Стефан Левен. Он возглавил Социал-демократическую партию в 2012 году и привел ее к победе на двух выборах в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время позиции партии пошатнулись, что отразилось в результатах соцопросов. Как заявил в августе Левен, партия нуждается в новом лидере в преддверии выборов в 2022 году.

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