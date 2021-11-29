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На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 29.11.2021, 16:49
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На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: charter97.org

На страну обрушатся снег с мощным ветром.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 ноября из-за ветра и снега, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по северу страны - сильный снег. Местами прогнозируется метель. Ночью по востоку страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, в отдельных районах будет слабый гололед. Ветер западный 6-11 м/с, на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса.

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