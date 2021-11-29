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В Могилеве начинаются проблемы с основными продуктами питания

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  • 29.11.2021, 16:50
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В Могилеве начинаются проблемы с основными продуктами питания

Жители города в шоке.

Как сообщает издание «Магілёўскi рэгіён» в городе становятся дефицитом молочная продукция и хлеб.

Жители областного центра сообщают:

— Со всей «молочкой» проблемы. Мало сгущенки, почти нет вареной, а если есть, то по три рубля. Мало кефира. Мало творога. Также с хлебом. Его либо мало и нет, либо он уже как камень.

Ранее сообщалось, что в последнее время в городе сложно купить молоко от таких поставщиков, как «Бабушкина крынка» и «Молочные горки». Молоко отсутствует во многих сетевых магазинах города: «Перекрёсток», «Евроторг» и «Соседи».

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