«Шахтеры быстро устают работать при нехватке кислорода, снижается количество добываемой руды» 3 29.11.2021, 16:57

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На 4-ом Рудоуправлении «Беларуськалия» вообще не работает вентиляция.

На «Беларуськалии» на 1 Рудоуправлении шахтеры несколько дней работали без вентиляции.

Как выяснил телеграм-канал «БОР», без воздуха также работает и 4-ый рудник. На глубине в 420 ниже горизонта (-420) вентиляции нет.

На конвейерном штреке температура достигает 33-40°С. Там стоит оборудование комплекса. В самом забое температура в основном составляет 33°С. Как говорят сами шахтеры, даже ничего не делая потеешь не слабо.

Что касается нагрузок, в последние дни простои достигают несколько часов. Шахтеры быстро устают работать при нехватке кислорода, снижается количество добываемой руды, повышается риск получения травм.

При том, когда люди начинают говорить руководству о технике безопасности, о том, что так работать нельзя, их отправляют на пересдачу экзаменов, отстраняют от работы, лишают премий.

В результате мы получаем замкнутый круг, в котором рабочие пытаются заработать, а руководство маскирует свои ошибки ценой жизней людей.

По хорошему, нам бы вспомнить про солидарность, про плечо товарища... Но здесь уже вопрос выживания: либо подвергать опасности самого себя, либо остаться в живых. И здесь каждый выбор делает сам за себя.

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