Германия: Hормандский формат в тупике из-за России 29.11.2021, 17:05

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ФОТО: УКРИНФОРМ-UATV

Отсутствие прогресса в переговорах напрямую связано с позицией Кремля.

Нормандский формат сейчас находится в тупике, но эту дипломатическую площадку нужно сохранить и ждать, пока у РФ появится политическая воля для переговоров. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Интерфакс-Украина.

Она напрямую связала отсутствие прогресса в переговорах с позицией Кремля. «Россия говорит, что пока их считают стороной конфликта, они не хотят встречаться. Они всегда были стороной конфликта, мы им это всегда говорили. Возможно, сейчас это стало пуще, но это всегда было так», – сказала посол.

Она добавила, что Германия не может «физически принуждать Россию садиться за стол переговоров», и что «иногда нужно немного подождать».

«У нас будет новое правительство, они сейчас тоже думают, как дальше действовать. Будут еще и выборы во Франции… Но и Германия, и, я уверена, Франция стоят с Украиной, и мы найдем новые пути», – сказала Фельдгузен.

Посол также отметила, что публикация МИД России дипломатической переписки не закрывает путь для дальнейших переговоров, потому что «переговоры зависят от политической воли сторон и политической воли России».

17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В МИД РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате, якобы регулярно искажается.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отверг предложение Украины провести встречу лидеров нормандского формата, пока Киев не примет российские условия урегулирования на Донбассе. По его словам, встречи ради встреч не нужны, и якобы с этим согласны и Германия, и Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он полностью готов ко встрече глав МИД нормандской четверки. Но, по его словам, встреча не происходит, потому что Лавров ее всячески избегает.

В Офисе президента Украины отметили, что работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России, находится под вопросом.

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