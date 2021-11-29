Во Франции выбрали лучшие фильмы 2021 года 29.11.2021, 17:13

Рейтинг составило одно из самых престижных изданий в мире кино — французский «Cahiers du Cinéma».

Французский киножурнал «Cahiers du Cinéma» опубликовал список лучших фильмов 2021 года. В него вошли девять картин, в том числе «Французский вестник» Уэса Андерсона и «Искушение» Пола Верховена, сообщается в твиттере издания, пишет РБК.

В список лучших фильмов, по версии «Cahiers du Cinéma», входят фильмы, которые появились во французском прокате за последние 12 месяцев.

Топ фильмов из списка «Cahiers du Cinéma»

«Первая корова», реж. Келли Райхардт

Первое место досталось драме американского режиссера. Картина, основанная на романе Джонатана Рэймонда «Половина жизни», рассказывает о мужской дружбе и зарождении капитализма в Америке. Драматическая история о поваре Куки Фиговиц и китайце Лю, которые строят совместный бизнес — пекарню, успех которой зависит от коровы, принадлежащей местному богатому землевладельцу.

«Аннетт», реж. Леос Каракс

Фильм рассказывает историю отношений стендап-комика Генри и оперной певицы Энн. Пара воспитывает дочь Аннетт и переживает разлад в отношениях. В попытках все наладить супруги вместе с дочерью отправляются в круиз на яхте. Энн погибает по вине Генри, а Аннетт приобретает особый дар — при свете Луны она начинает петь голосом своей погибшей матери.

«Память», реж. Апитчатпон Вирасетакул

Фильм тайского режиссера выбран в качестве претендента от Колумбии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на премии «Оскар 2022». Джессика (Тильда Суинтон) приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, находящейся в состоянии сна. Вскоре начинают происходить странные вещи: Джессику преследует навязчивый звук, мучает бессонница, и она все больше начинает терять связь с реальностью.

«Сядь за руль моей машины», реж. Рюсукэ Хамагути

Фильм — экранизация рассказа Харуки Мураками из сборника «Мужчины без женщин» — получил приз за лучший сценарий на Каннском фестивале 2021. Картина рассказывает историю отношений между театральный режиссером, которого приглашают поставить пьесу Чехова «Дядя Ваня» на театральном фестивале в Хиросиме, и его водителем, молчаливой девушкой в кепке.

«Суперзвезда», реж. Брюно Дюмон

История о смелой и циничной тележурналистке Франс де Мер (Леа Сейду), которая стремится в горячие точки, хамит президенту на пресс-конференциях и получает свое ток-шоу на главном канале страны. Но внезапно одна ошибка меняет ее жизнь: Франс теряет свой статус и становится королевой дизлайков.

«Французский вестник», реж. Уэс Андерсон

Зарисовки из жизни редакции еженедельника «Либерти. Канзас ивнинг сан», последний выпуск которого готовится к печати в период студенческих волнений во Франции. Картина с впечатляющим актерским составом: Билл Мюррей (главный редактор), Оуэн Уилсон (репортер), Джеффри Райт и Фрэнсис Макдорманд (редакторы), а также Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду и другие (герои материалов «Либерти»). Каким получился «Французский вестник» можно прочитать здесь.

В топ-9 лучших фильмов также вошли:

«На абордаж!», реж. Гийом Брак;

«Девушка и паук», реж. Рамон и Сильван Цюрхер;

«Холодный расчет», реж. Пол Шредер.

Журнал «Cahiers du Cinéma» («Кинотетради») был основан в 1951 году. В издании начинали свой путь многие известные деятели кинематографа, в том числе Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль.

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