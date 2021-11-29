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Белорусы снова бойкотирую техосмотр авто

  • 29.11.2021, 17:20
Белорусы снова бойкотирую техосмотр авто
иллюстрационное фото: onliner

В «Белтехосмотре» поделились весьма любопытной статистикой.

В начале этого года произошел рост количества транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения гостехосмотра. Но с апреля это число падает, притом весьма существенно, пишет «Онлайнер».

Очереди на диагностических станциях объясняют отменой пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и началом функционирования на дорогах страны фотокамер, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих транспортные средства, не прошедшие процедуру получения разрешений.

«Вместе с тем с апреля текущего года наблюдается негативная тенденция снижения количества транспорта, представляемого для проведения гостехосмотра. Так, в октябре этого года выдано 83 896 разрешений (падение более чем в три раза к марту). За десять месяцев 2021 года разрешения получили владельцы 1 435 356 транспортных средств, или 32,4% от общего количества зарегистрированных в республике на начало года», — рассказали в «Белтехосмотре».

Единственным контролирующим органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения является Госавтоинспекция.

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