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Рост до 90%: Как изменились цены на продукты с начала года в одном из магазинов

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  • 29.11.2021, 18:45
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Рост до 90%: Как изменились цены на продукты с начала года в одном из магазинов

Сравнили чек на покупку в одной из крупных торговых сетей за 28 января и 26 ноября.

В октябре индекс потребительских цен, по официальной информации, к началу года показал прирост в 8,5%, а в годовом выражении — 10,5%. При этом нередко можно услышать мнение, что стоимость продуктов в магазинах выросла «намного больше». Zerkalo.io проверило, как изменились ценники на продукты в одной из крупных торговых сетей.

Журналисты сравнили чек на покупку в одной из крупных торговых сетей Беларуси за 28 января и цены на 26 ноября, выставленные на те же продукты той же торговой марки и одинаковой фасовки.

Оказалось, что в этом конкретном случае больше всего за 10 месяцев подорожал картофель. Прирост составил 93% — с 0,77 рубля за килограмм до 1,49. Непривычно сильно подорожала морковь: с 0,68 до 1,15 рубля (на 69%). Это при том, что осенью местные овощи обычно дешевле, чем в середине зимы. В то же время бананы, импортные яблоки и киви в ноябре стоили меньше, чем в начале года.

Из мясных продуктов в нашем чеке больше всего подорожала говядина. Цена за килограмм выросла на 50%. На 20% вырос ценник на голень цыпленка, а филе поднялось в цене почти на 8,5%.

За десять месяцев на четверть дороже стал тостовый хлеб. А вот сыровяленая колбаса на общем фоне не так сильно изменилась в цене — меньшее 14%. Также журналисты сравнили цены на два фруктовых пюре для детского питания разных марок. Одно из них выросло в цене на 25%, а второе, наоборот, стало дешевле на 13%. При этом детское питание входит в список социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством.

Также изменилась цена на шампунь и мыло. Цена на первый выросла с 5,55 рублей в январе до 7,99 в ноябре, а на второе — с 2,19 до 2,59, то есть на 44% и 18% соответственно.

В целом же продукты в ноябре стали стоить на 21% больше, чем в январе.

Эти данные не отражают картины по инфляции в стране. Но они подтверждают, что, придя в магазин, покупатель может лично столкнуться с более сильным ростом цен, чем дает статистика. В октябре инфляция в годовом выражении достигла 10,5%, а на продукты цены в среднем выросли на 12%. А вот с начала года индекс потребительских цен в октябре был 8,5%.

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