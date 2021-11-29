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Экономист: Лукашенко просчитался

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  • 29.11.2021, 17:46
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Экономист: Лукашенко просчитался

Планы режима по использованию мигрантов в качестве гибридного оружия были изначально обречены на провал.

Миграционный кризис на границах Беларуси возник весной 2021 года по причине наплыва нелегальных мигрантов. Известный экономист и профессор экономики Sciences Po Сергей Гуриев в интервью DW Беларусь заявил, что Лукашенко не добьется своих целей, используя мигрантов в конфликте с ЕС в качестве гибридного оружия. Признавать его и снимать санкции в Евросоюзе не собираются, уверен Гуриев.

Также он отмечает, что ЕС полностью поддерживает Польшу по вопросу беженцев.

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