В Польше ввели ограничения из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» 29.11.2021, 18:19

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Министр здравоохранения Польши объявил о запрете полетов в семь стран, признанных странами особого риска.

В связи с появлением нового штамма коронавируса министр здравоохранения Польши объявил о запрете полетов в семь стран, признанных странами особого риска. Люди, возвращающиеся из этих стран, должны будут отбыть 14-дневный карантин, передает «Польское радио».

«Следуя рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний мы запрещаем полеты в семь стран, которые были перечислены в рекомендация этого ведомства. Это Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибия, ЦАР и Зимбабве. Эти страны были признаны Европейским центром профилактики и контроля заболеваний особенно опасными. В случае с этими странами в соглашении с Министерством инфраструктуры будет введен запрет на полеты», - сказал глава ведомства.

Адам Недзельский добавил, что с 1 декабря во всех объектах, где лимит на заполнение составлял 75%, он будет снижен до 50%.

Глава ведомства отметил, что ограничения будут действовать до 17 декабря.

Также будут изменены ограничения на собрания и торжества. Ранее на них могло находится 150 человек, теперь же - до 100. Министр уточнил, что речь идет о свадьбах, причастиях, других встречах, а также дискотеках.

Лимит участников спортивных мероприятий, которые проводятся вне спортивных объектов, изменится с нынешних 500 человек на 250 человек. В таких местах, как спортивные залы, клубы и фитнес-центры, музеи и места, связанные с азартными играми, где лимит количества людей зависел от поверхности и составлял один человек на 10 квадратных метров, он будет повышен до одного человека на 15 квадратных метров.

Адам Недзельский отметил, что по мере развития ситуации решения могут быть изменены.

Министерство иностранных дел Польши следит за ситуацией поляков в странах, где распространяется Омикрон, то есть новый штамм коронавируса.

Представитель МИД Лукаш Яшина заявил, что речь идет в первую очередь о странах, которые вскоре будут изолированы.

«Это, к примеру, Цетральноафриканская Республика. Мы стараемся обеспечить возвращение в Польшу определенного количества людей. Я думаю, что в течение нескольких дней мы установим точное количество людей, которых нужно будет вернуть, которым нужно будет помочь. Это не такое масштабное закрытие границ, как полтора года назад. Эта задача полегче. Все наши консульские учреждения контактируют друг с другом», - сказал он.

МИД также не исключает отправку самолетов за польскими гражданами в страны, охваченные ограничениями в связи с распространением новой мутации коронавируса.

Новый штамм был идентифицирован в Южной Африке и представлен Всемирной организации здравоохранения в прошлую среду. Другие страны подтверждают случаи заражения этим штаммом. Пока нет информации о смерти людей, инфицированных Омикроном. Подробная информация об этом штамме также отсутствует. Исследования могут занять от нескольких дней до нескольких недель.

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