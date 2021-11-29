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Союзники Армении поздравили Азербайджан с победой в карабахском конфликте

  • 29.11.2021, 18:37
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Союзники Армении поздравили Азербайджан с победой в карабахском конфликте

Страны-члены ОДКБ поздравили народ Азербайджана «с освобождением оккупированных территорий».

Союзники Армении по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поздравили Азербайджан с победой во Второй карабахской войне. Об этом говорится в итоговой декларации 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который прошел в столице Туркменистана Ашхабаде, передает lenta.ru.

В заявлении саммита, к которому также присоединись страны-члены ОДКБ Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, участники ОЭС поздравили правительство и народ Азербайджана «с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны».

Там также отметили, что победа Баку в военном конфликте с Ереваном «проложит путь к устойчивому миру и экономическому процветанию в кавказском регионе через установление добрососедских отношений», и призвали инвестировать в проекты восстановления на азербайджанской территории в Нагорном Карабахе.

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