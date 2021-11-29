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Гендиректор Twitter покинет пост

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  • 29.11.2021, 18:54
Гендиректор Twitter покинет пост

Курс акций компании повысился более чем на 11%.

Глава компании Twitter Джек Дорси уйдет в отставку с поста генерального директора компании Twitter. Об этом сообщила американская телекомпания CNBC со ссылкой на собственные источники.

Reuters со ссылкой на собственный источник подтвердил сообщения о готовящейся отставке главы Twitter. По данным агентства, совет директоров компании готовился к отставке с прошлого года и согласовал с Дорси кандидатуру преемника.

О причинах и сроках отставки сооснователя Twitter Дорси не сообщается, также ничего не известно о том, кто сменит его на этом посту. В настоящее время он занимает пост главы компании и является гендиректором занимающейся цифровыми платежами компании Square. В 2020 году миллиардер, инвестор и основатель компании Elliott Management Пол Сингер заявил, что Дорси не должен руководить двумя компаниям и ему следует отойти от руководства одной из них.

CNBC отмечает, что в Twitter не ответили на просьбу прокомментировать сообщения об отставке Дорси.

После публикации сообщения об отставке Дорси курс акций компании повысился более чем на 11%.

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