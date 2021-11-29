Медведев прокомментировал созданный Лукашенко миграционный кризис 7 29.11.2021, 19:09

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Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ также озаботился ростом преступности среди мигрантов в РФ.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал миграционный кризис на белорусско-польской границе одним из самых тяжелых в Европе. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам реализации миграционной политики РФ, сообщает РИА «Новости».

«Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Беларусью и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать», – заявил Медведев.

Медведев также выразил серьезную озабоченность ростом преступности среди мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул необходимость подготовки дополнительных мер по обеспечению безопасности в России. Это, по его словам, станет частью совершенствования миграционной политики в стране. Медведев также добавил, что эффективность российского законодательства в этой сфере возросла за последние годы.

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