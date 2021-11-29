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Роналду отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча»

  • 29.11.2021, 19:15
  • 2,328
Роналду отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча»
Криштиану Роналду

Церемония начнется в 22:30 по белорусскому времени.

Нападающий Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», передает «Трибуна».

Португальский игрок «Манчестер Юнайтед» пропустит сегодняшние мероприятие в Париже, сообщает журналист Педру Сепульведа.

Роналду входит в число претендентов на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Церемония начнется в 22:30 по белорусскому времени.

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