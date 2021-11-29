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Экс-главный тренер сборной Беларуси Крикунов стал новым тренером рижского «Динамо»

  • 29.11.2021, 19:37
Экс-главный тренер сборной Беларуси Крикунов стал новым тренером рижского «Динамо»
Владимир Крикунов
Фото: kazan.ru

Ранее он тренировал также минское «Динамо».

Владимир Крикунов стал новым главным тренером рижского "Динамо". Он присоединится к команде в ближайшее время. Предыдущие три сезона 71-летний специалист трудился в московском "Динамо".

Ранее он тренировал минское "Динамо", "Автомобилист", "Нефтехимик", "Ак Барс", а также сборные Словении, России, Беларуси, Латвии и Казахстана.

Значительную часть игровой карьеры Крикунов провел именно в Риге, выступая в местном "Динамо" с 1976-го по 1982-й год.

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