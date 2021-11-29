В Беларуси могут ввести карточки на товары 7 29.11.2021, 20:04

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Зачем и кому их хотят выдавать.

Чиновники могут внести изменения в нашумевшее постановление правительства № 100, которым ввели потолок по росту цен на многие социально значимые товары и лекарства. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин. По его словам, чиновники придумали альтернативу этому документу. Для этого могут ввести бонусные карты на товары для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей, пишет zerkalo.io.

Какие ограничения по росту цен (не) действуют

В конце февраля этого года чиновники приняли постановление № 100. Им ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочку, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств.

С 24 февраля (и до конца месяца) на них запрещали повышать цены, а с 1 марта рост мог происходить не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок производителям, импортерам и торговле возможно по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. Чиновники неоднократно пользовались этой возможностью, в том числе чтобы не допустить дефицита товаров. Превысить потолок по ценам разрешали в числе прочего по рису, подсолнечному маслу, мясу и мясопродуктам, молочным продуктам. В ситуации, когда власти регулярно разрешают выходить за установленный коридор по росту цен, возникает вопрос, не стоит ли отменить действие постановления № 100.

Этот документ вызывает немало вопросов у производителей, импортеров и торговли.

«Влияет на финансовое состояние предприятий». Какую альтернативу придумали чиновники

Александр Субботин заявил, что введение постановления № 100 — вынужденная мера. По его мнению, она сработала, однако «влияет на финансовое состояние предприятий». Он также отметил, что по поводу продления или отмены действия постановления № 100 есть разные мнения.

«На данный момент существует мнение, что постановление № 100, скорее всего, останется. Но перечень социально значимых товаров мы сократим до 17, уберем бескостное мясо и другие позиции. Оставляем хлеб, молоко, цельномолочную продукцию и так далее», — сказал Александр Субботин.

При этом заместитель премьер-министра анонсировал возможные изменения.

«Но мы понимаем, что постановление № 100, скорее всего, себя изживет как нормативно-правовой акт, и мы, наверное, перейдем к адресной помощи, что не единожды обсуждалось. В каком формате это будет? Думаю, в ближайшее время вы увидите. С сетями разговор на эту тему уже состоялся. Возможно, будут какие-то бонусные карты для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей», — заявил Александр Субботин.

Напомним, в Беларуси продолжают падать реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию.

Ранее в начале сентября в Беларуси до конца года продлили госрегулирование цен на некоторые социально значимые товары. Среди них оказались мясные субпродукты, свежая рыба, маргарин, перловка, чеснок — всего 8 позиций. На эти продукты установили предельные максимальные надбавки. Чтобы избежать дефицита продуктов, на которые установили потолок по росту цен, время от времени чиновники разрешают торговле и производителям повысить их стоимость.

В конце августа Евразийская экономическая комиссия согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря. Без одобрения ЕЭК наша страна не могла продолжить устанавливать потолок по росту цен.

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