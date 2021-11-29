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В Японии ученым удалось вакциной убить ВИЧ в организме обезьяны

  • 29.11.2021, 20:14
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В Японии ученым удалось вакциной убить ВИЧ в организме обезьяны

Исследователи рассчитывают начать клинические испытания с участием людей.

Группа японских исследователей заявила об эффективности вакцины, которую они разрабатывают, чтобы помогать ВИЧ-инфицированным. Препарат успешно ликвидировал вирус у обезьяны.

Об этом пишет РБК со ссылкой на NHK.

Во время исследования, ученые из Японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания ввели обработанный ВИЧ обезьянам, которых накануне вакцинировали новым препаратом.

Отмечается, что в результате эксперимента заразились четыре из семи обезьян, однако через некоторое время вирус перестал проявляться в их организме.

Ученые считают, что именно иммунная реакция, которая была стимулирована вакциной - обезвредила вирус. Исследователи рассчитывают начать клинические испытания с участием людей уже через пять лет.

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