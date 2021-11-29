Маск отказался от 1,4 млрд евро субсидий ЕС на строительство европейского завода Tesla 29.11.2021, 20:27

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Почему?

Компания Tesla отозвала заявку на получение финансовой помощи от Евросоюза для завода по производству аккумуляторов в окрестностях Берлина. Потенциально автопроизводитель мог получить 1,14 млрд евро.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

"Tesla всегда считала, что любые субсидии должны быть отменены. В том числе для нефтегазового сектора. Но власти по каким-то причинам не хотят этого делать", - категорично заявил в своем Твиттере глава Tesla Илон Маск.

Думается, вопрос не в том, что Тесле помешают 1,14 млрд евро субсидий Евросоюза на строительство предприятия по производству батарей на территории европейской Гигафабрики. А дело в том, что с конца 2019 года, когда было объявлено о строительство завода Tesla мощностью 500 тысяч машин в год в коммуне Грюнхайде (земля Бранденбург), компанию просто затерзали местные "зелёные".

Как местные жители, там и природоохранные организации. Теслу обвиняли в разрушении экосистемы, причинении вреда местной фауне, варварском расходовании водных ресурсов.

Шли чередой протесты, подавались многочисленные петиции, а особо неравнодушные граждане обращались в суд. В результате, хотя стройка завершилась еще в конце сентября, из-за бюрократической волокиты первые Model 3 и Tesla Model Y в лучшем случае сойдут с конвейера лишь в конце года. Сейчас эти модели доставляются европейским покупателям из Китая и США.

Но остается проблема со строительством на территории Гигафабрики завода по производству батарей. Скорее всего, отказ Маска от субсидий — демонстративный жест, демонстрирующий его усталость от бесконечных бюрократических проволочек. А может быть Илону всё это настолько осточертело, что он передумал выпускать аккумуляторы в Старом Свете.

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