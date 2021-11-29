«Мэр» Минска заинтересовался материальными ценностями «тунеядцев» 16 29.11.2021, 20:50

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Лукашист Кухарев потребовал усилить за ними контроль.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, сколько «тунеядцев» насчитали в столице, и потребовал усилить за ними контроль.

«Подавляющее большинство из 32 тысяч длительное время незанятых в экономике не желают вносить необходимые вклады, при этом претендуют на социальные блага. Районным комиссиям со всеми заинтересованными структурами необходимо усилить контроль за такой категорией людей», — слова Кухарева приводит телеграм-канал «Минск. Официально».

При этом в базу данных незанятого в экономике трудоспособного населения попали 27 тысяч человек, которые не работают на протяжении 5 и более лет, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

«Среди незанятых в экономике длительное время есть граждане с комфортным уровнем жизни, которые располагают значительными материальными ценностями, в том числе неплохим жильем, автомобилями», — пишет издание.

Первые списки «тунеядцев» власти составили в 2019 году, тогда же озвучили сведения об общем числе тунеядцев — около 425 тысяч. Потом данные не афишировались.

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