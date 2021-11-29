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Посол Германии в Украине: «Северный поток–2» точно не будет работать еще полгода

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  • 29.11.2021, 21:05
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Посол Германии в Украине: «Северный поток–2» точно не будет работать еще полгода

В случае использования РФ газа как оружия Берлин будет принимать соответствующие меры.

Газопровод "Северный поток – 2" не будет работать еще полгода. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 29 ноября, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Она считает хорошим предложение Украины Европейскому союзу о дополнительном транзите газа в объеме 55 млрд м³ на специальных условиях. По ее мнению, оно может быть реализовано, если РФ будет добывать больше газа и захочет поставлять его в ЕС в больших объемах.

"Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа – на вашей восточной границе. Предложение интересное. Потому что "Северный поток – 2" еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано", – сказала Фельдгузен.

Она подчеркнула, что сертификация "Северного потока – 2" станет возможной только после анбандлинга.

"Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию раньше, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас – это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом", – утверждает посол.

Она считает, что основная причина роста цен на газ – тот факт, что его мало на европейском рынке.

"Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Плохим сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. То есть это коммерческое решение. Россия поставляет газ пока что в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Мы за этим очень внимательно наблюдаем, но пока что эти естественные причины больше влияют на цену газа… В случае использования Россией газа как оружия будем принимать соответствующие меры", – резюмировала Фельдгузен.

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