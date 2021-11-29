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СБУ начала расследование подготовки к захвату государственной власти в Украине

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  • 29.11.2021, 21:10
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СБУ начала расследование подготовки к захвату государственной власти в Украине

СБУ расследует действия «отдельных граждан» Украины и России.

Служба безопасности Украины расследует возможную подготовку к захвату власти. Об этом пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко рассказал в видеокомментарии, опубликованном на YouTube-канале ведомства 29 ноября, передает gordonua.com.

"Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно совершения действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", – сообщил он.

Других деталей он не привел, однако 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием украинского миллиардера Рината Ахметова.

"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

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