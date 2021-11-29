Стало известно имя нового гендиректора Twitter 29.11.2021, 21:44

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Параг Агравал

Джек Дорси покидает пост.

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси официально покинул компанию. Его заменит нынешний технический директор компании Параг Агравал, сообщает CNBC в понедельник, 29 ноября.

"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. Его работа за последние 10 лет изменила мир. Пришло его время вести компанию", – заявил Дорси.

Указано, что он останется членом совета директоров Twitter до истечения срока его полномочий на собрании акционеров 2022 года.

Совет директоров компании единогласно поддержал назначение Агравала на пост CEO. Он также войдет в совет директоров компании.

Новым председателем совета директоров компании назначен Брет Тейлор. Он сменит в этой должности Патрика Пишетта, который останется в совете директоров и продолжит возглавлять комитет по аудиту Twitter.

Параг Агравал присоединился к Twitter в 2011 году в качестве инженера по рекламе, а в 2018 году занял должность технического директора. Агравал возглавляет усилия Twitter по созданию Bluesky – открытого и децентрализованного стандарта для социальных сетей.

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