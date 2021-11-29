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В Германию через Беларусь попали 10 648 мигрантов

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  • 29.11.2021, 21:57
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В Германию через Беларусь попали 10 648 мигрантов

Немецкая полиция не наблюдает признаков улучшения ситуации с миграцией.

Сначала года в Германию транзитом через Беларусь попали 10 648 нелегальных мигрантов, сообщает федеральная полиция. Неделю назад таких мигрантов насчитывалось 10 128, то есть прирост за неделю составил 520 человек.

С января по июль полиция выявила только 26 мигрантов с белорусским следом, в августе – 474, сентябре – 1 903, октябре – 5 285, в ноябре – 2 807. Пока полиция не наблюдает признаков улучшения ситуации с миграцией.

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