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Что хуже: коронавирус или шизофреник у власти?

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  • Сергей Дылевский
  • 29.11.2021, 22:23
  • 5,810
Что хуже: коронавирус или шизофреник у власти?

Режиму плевать на человеческие жизни.

– Друзья, сегодня хочу привести вам данные по коронавирусу за последние сутки в странах-соседках Беларуси. Зачем? Да для того, чтобы мы вместе попробовали разобраться, реальны ли цифры, которые нам сообщает официальный Минск, правда ли, что в Беларуси вируса нет, или это все-таки бредни старого шизофреника. Итак, начнем:

➖ Первая сегодня на очереди Польша. На 37 708 000 населения (это почти в четыре раза больше, чем в Беларуси), сегодня зарегистрировано 20 500 новых случаев COVID-19. Сейчас в стране болеют 415 135 человек, за сутки умерло 378.

➖ Украина. Население 41 320 000 человек (в 4,3 раза больше, чем в Беларуси). Сейчас болеют 421 699 человек. За сутки выявили 15 804 случая заражения, 297 человек умерло.

➖ Россия. Население страны 146 023 000 человек (в 15,4 раза больше населения Беларуси). Сейчас болеют 1 034 458 человек, 33 860 новых случаев за сутки, 1 209 человек спасти не удалось. Насчет России у меня лично ряд сомнений. Там управляют страной такие же упыри, что и у нас, так что данные могут быть занижены, но все же...

➖Литва. Маленькая страна с населением 2 669 000 человек (в 3,5 раза меньше, чем население Беларуси). В Литве сейчас болеют COVID-19 29 216 человек. За сутки выявлено 584 новых случая, 23 человека скончались.

➖И, наконец, Беларусь. Население 9 445 000 человек. Сейчас, по официальным данным, болеют 8 124 человека, за сутки новых случаев 1484 и 13 человек умерли.

А теперь посмотрим на все эти цифры еще раз. Даже если не брать в расчет, что власти Беларуси не делают ничего чтобы бороться с коронавирусом, убирают любые упоминания о необходимости защиты и дистанцирования в общественных местах, выходит, что в странах, где вовсю борются с этой бедой, заболеваемость в Беларуси занижена в 3-4 раза, а уровень смертности и вовсе занижен в среднем в 6 раз.

Если брать среднеарифметическое, то ситуация в Беларуси должна выглядеть следующим образом: только по данным на 29 ноября новых случаев заражения должно быть около 4200, смертей 81(!), а болеть в стране людей должно около 100 000 вместо 8 000 по официальным данным.

Из всего этого следует, что власти нам врут. Нагло и бесцеремонно. Им плевать на человеческие жизни. Им важна красивая картинка.

Я понимаю, что за этими сухими цифрами скрываются человеческие жизни. Поэтому призываю и прошу вас не слушать старого поехавшего шизофреника. Соблюдайте социальную дистанцию, носите маски. Уйдите на самоизоляцию, присоединяйтесь к народному карантину! Только так вы спасете себя и своих близких от COVID-19. Только так мы справимся с общей бедой.

Оставайтесь дома!

Сергей Дылевский, телеграм-канал БОР

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