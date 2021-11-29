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Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

  • 29.11.2021, 22:31
  • 4,518
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
Владимир Зеленский

Причины увольнения не уточняются.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника департамента контрразведки Службы безопасности страны (СБУ). Указ опубликован на сайте офиса украинского президента.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

Причины увольнения не уточняются. Должность главы контрразведки Руснак занял в 2019 году после назначения Зеленским.

Ранее украинский президент уволил начальника Департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, который отвечал за формирование черного списка россиян, угрожающих национальной безопасности Украины.

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