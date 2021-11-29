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Минимальная зарплата в Украине в полтора раза выше, чем в Беларуси

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  • 29.11.2021, 22:40
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Минимальная зарплата в Украине в полтора раза выше, чем в Беларуси

«Минималка» в воюющей стране вырастет до 240 долларов.

С 1 декабря в Украине произойдет повышение размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Минимальная зарплата повысится до 6500 гривен (практически 240 долларов либо 610 рублей в эквиваленте).

Напомним, в Беларуси минимальная зарплата сейчас составляет 400 рублей, с учетом индексации за октябрь — 418,14 рубля.

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