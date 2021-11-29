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В Таиланде прошел традиционный Фестиваль обезьян

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  • 29.11.2021, 22:50
В Таиланде прошел традиционный Фестиваль обезьян
Фото: REUTERS

Животных накормили двумя тоннами фруктов.

В провинции Лопбури в центральном Таиланде после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса прошел традиционный Фестиваль обезьян — праздник благодарности этим животным за их роль в привлечении туристов в страну.

Фестиваль 2021 года обошелся организаторам в $3 тысячи, сотни местных макак-крабоедов накормили двумя тоннами фруктов и овощей, пишет CNN.

«Специалитет фестиваля этого года — дорогой дуриан. Обезьяны Лопбури любят дорогие лакомства», — рассказал Йонгют Китватананусонт, ранее организовавший 30 обезьяньих фестивалей.

Главная тема, которой было посвящено событие этого года, — обезьяны в инвалидных колясках. На вырученные от туристов деньги организатор фестиваля планирует направить 100 колясок людям с инвалидностью.

В Таиланд вновь начали прибывать путешественники из других стран после того, как в ноябре правительство сняло карантинные ограничения для вакцинированных туристов.

НВ публикует 10 самых ярких фото с Фестиваля обезьян 2021 года.

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