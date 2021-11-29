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Сотни судов застряли у Керченского пролива

  • 29.11.2021, 22:56
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Сотни судов застряли у Керченского пролива

Что произошло?

Около двух сотен судов застряли у Керченского пролива из-за непогоды. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По его словам, судоходство в проливе фактически перекрыто из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Согласно оценке Росморречфлота, около 100 судов ждут прохода с севера на юг, и также около сотни ожидают прохода с юга на север.

Ранее на 29 и 30 ноября в оккупированном Крыму в связи с сильным ветром было объявлено штормовое предупреждение. Ветер повалил несколько деревьев, которые повредили автомобили. Местные жители сообщили об отключениях электроэнергии в некоторых районах Симферополя, а также в нескольких окрестных селах, без света остались порядка 56 тысяч крымчан. Из-за непогоды работа катеров в Севастопольской бухте приостановлена.

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