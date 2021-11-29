Режим Лукашенко планирует совместные с РФ учения на границе с Украиной 2 29.11.2021, 23:06

1,028

Белорусские войска с 1 декабря начнут активно заниматься боевой подготовкой.

Лукашенковский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Беларусь планирует совместные с Россией учения по прикрытию южных границ страны, сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

Южными рубежами Беларуси, как раз является граница с Украиной. По словам Хренина, на данный момент все войска находятся в пунктах постоянной дислокации, а с 1 декабря начнут активно заниматься боевой подготовкой.

“Мы планируем проведение учений совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией. Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризируются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры”, — заявил Хренин.

Также министр обороны Беларуси отметил, что в будущем году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения “Запад” и “Щит Союза”. Но у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.

Лукашенко сегодня заявил, что в случае нападения РФ на Украину поддержит Путина. Белорусский диктатор заявил, что Минск в стороне не останется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».