Валерий Цепкало: Я верю, что мы обязательно победим 2 3.11.2021, 8:03

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Экс-кандидат в президенты поддержал бастующих белорусов.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало обратился к людям, которые присоединились к забастовке и Народному карантину, объявленному в Беларуси с 1 ноября.

- Я благодарю всех тех, кто сегодня уже начал этот процесс, и хотел бы, чтобы этот процесс продолжался и дальше. Чтобы все большее и большее количество рабочих и не только рабочих, предпринимателей, учителей, инженерно-технических работников, присоединялись к национальной забастовке. Знаете, что важно сегодня? Важно то, что сегодня единственное препятствие на пути к нашему развитию, на пути к нашему процветанию, на пути к росту вашего и нашего общего благосостояния стоит этот режим, который не даст возможности развиваться Беларуси.

Мы должны понимать, что будет все хуже и хуже становиться состояние экономики, и все более тощими будут становиться наши кошельки. И вот мы должны эту затычку, этот запор в бутылке, который сегодня существует, убрать и ликвидировать - для того, чтобы дать возможность развиваться нашему творческому потенциалу. И тогда нас ожидает блестящее будущее. Но мы должны все-таки напрячься, мы должны почувствовать эту струну, которая сегодня натянута в нашем обществе как никогда.

Я верю, что мы обязательно победим. Мы обязательно победим и откроем дорогу для нашего общего процветания.

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