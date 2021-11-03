Афроамериканец выиграл на выборах мэра Нью-Йорка

Афроамериканец выиграл на выборах мэра Нью-Йорка2
- 3.11.2021, 8:10
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За политика проголосовало более 70% избирателей.
На выборах мэра Нью-Йорка победил кандидат от демократов, бывший полицейский 61-летний афроамериканец Эрик Адамс. Он также президент района Бруклин.
Об этом сообщает WSJ.
За него проголосовало более 70% избирателей. Его соперник от республиканцев, основатель организации Ангелы-хранители и ведущий радиошоу 67-летний Кертис Слева, набрал около 20%.
Нынешний мэр Билла де Блазио был в должности два срока и не мог участвовать в выборах.
Эрик Адамс строил свою избирательную кампанию по вопросам общественной безопасности, реформы правоохранительной системы, справедливости и социальной защиты.