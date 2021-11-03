Афроамериканец выиграл на выборах мэра Нью-Йорка 2 3.11.2021, 8:10

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Эрик Адамс

фото: ANDREW KELLY/REUTERS

За политика проголосовало более 70% избирателей.

На выборах мэра Нью-Йорка победил кандидат от демократов, бывший полицейский 61-летний афроамериканец Эрик Адамс. Он также президент района Бруклин.

Об этом сообщает WSJ.

За него проголосовало более 70% избирателей. Его соперник от республиканцев, основатель организации Ангелы-хранители и ведущий радиошоу 67-летний Кертис Слева, набрал около 20%.

Нынешний мэр Билла де Блазио был в должности два срока и не мог участвовать в выборах.

Эрик Адамс строил свою избирательную кампанию по вопросам общественной безопасности, реформы правоохранительной системы, справедливости и социальной защиты.

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