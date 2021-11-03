Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов 3.11.2021, 8:21

4,564

Следы ведут в Госдуму России.

Согласно информации Национальной разведывательной организации Турции (MIT), россияне, задержанные в этой стране по подозрению в подготовке вооруженного нападения на представителей чеченской оппозиции, выполняли указания депутата Госдумы от Чеченской Республики, советника главы Чечни Адама Делимханова. Об этом сообщила турецкая газета Daily Sabah (перевод — dw.com).

По данным MIT, арестованные планировали покушение на живущего в настоящее время в Турции чеченского диссидента, полевого командира по имени Абдулхаким, который воевал на стороне сирийской оппозиции против режима Башара Асада.

Устранение людей - по личному приказу соратника Кадырова

Как выяснила MIT, лидер задержанной в Турции группы Бислан Расаев получал приказы от Адама Делимханова, а также от Казбека Дукузова, подозреваемого в убийстве главного редактора российского Forbes и, как пишет Daily Sabah, причастного к убийствам четверых чеченских оппозиционеров в Европе с 2004 года.

Согласно сведениям MIT, оружие и боеприпасы для использования при покушениях Расаев намеревался купить у Абдулы Абдулаева, ранее осужденного за контрабанду оружия и членство в ИГИЛ.

В начале октября в Турции по обвинению в шпионаже и подготовке нападений на чеченских диссидентов были задержаны шесть иностранных граждан. Среди них - четверо граждан России Абдула Абдулаев, Равшан Ахметов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. При задержании у них изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также патроны. В настоящее время арестованные находятся в тюрьме в Малтепе в провинции Стамбул.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремль такой информации не поступало.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».