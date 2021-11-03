Ученые назвали супер-продукт, способный излечить серьезные заболевания

Ученые назвали супер-продукт, способный излечить серьезные заболевания1
- 3.11.2021, 8:42
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Исследования провели в лабораториях США и Канады.
Исследователи из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Университета Гелфа в Онтарио обнаружили, что авокадо обладает высококачественными противораковыми свойствами. В частности, их плоды богаты авокатином В, который воздействует на фермент VLCAD, участвующий в метаболизме лейкозных клеток, сообщает cursorinfo.co.il.
В ходе своей работы специалисты факультета пищевых наук Университета Гельфа сосредоточились на изучении различных групп нутрицевтиков, способных подавлять VLCAD. Первый обнаруженный авокатин B показал наилучшие результаты в лабораторных испытаниях.
В ближайшее время ученые начнут клинические испытания, чтобы доказать эффективность авокатина В в лечении лейкемии. Это питательное вещество нетоксично и может быть одним из самых безопасных методов лечения рака.
Эксперты отметили, что это соединение уже используется в лечении диабета и ожирения.