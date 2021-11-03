«Взяли в кредит даже чайник и зубные щетки» 3 3.11.2021, 8:54

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Истории белорусов, которые живут в долг

По данным на 1 октября, белорусы задолжали по кредитам 16,1 миллиарда рублей. Нацбанк учитывал долги физлиц на покупку недвижимости, авто, потребительские кредиты и карты рассрочки. С июля общая сумма долга каждый месяц растет, и октябрьская цифра стала рекордной. Можно ли комфортно себя чувствовать, когда львиная доля зарплаты уходит на кредиты?

Журналисты onliner.by поговорили с теми, кто оказался в такой ситуации.

«Живем сегодняшним днем»

Более 10 из 16 миллиардов общего долга белорусов приходится на кредиты на недвижимость. И в этом нет ничего удивительного: накопить своими силами на квартиру непросто. Другое дело, что на жилищном кредите многие не останавливаются. Так получилось у Михаила.

В конце 2019 года он с супругой взял кредит на квартиру на 20 лет под 12,5% годовых. Говорит, других вариантов решить жилищный вопрос не было, накоплений семьи хватало только на первоначальный взнос 40%. Теперь каждый месяц супругам нужно платить за жилье 1000 рублей.

— Переплата банку получается где-то 650 рублей ежемесячно. Жалко, конечно, но какие еще варианты?

Зато у нас теперь комфортное жилье — трехкомнатная квартира в хорошем доме в Гродно.

С началом пандемии Михаил решил, что пора менять и авто: старая машина постоянно ломалась, приходилось часто ездить на СТО. Мужчина пошел в салон и взял новый внедорожник. Конечно же, в кредит. К 1000 рублей за квартиру добавились 475 рублей за авто. Платить по кредиту придется 10 лет.

— За машину я в итоге переплачу в два раза. Согласен, что это много. Но у нас же кредит на жилье, как бы мы накопили? И плюс я предполагал, что рубль обесценится и со временем эти проценты не будут такими существенными.

Помимо кредита на квартиру и авто Михаил с супругой оформили 4 рассрочки на кухонную технику, ванну, телефон.

— А зачем сразу платить большую сумму 1000—1200 рублей, если можно растянуть эти выплаты на год-полтора, с небольшой переплатой в пару процентов? — объясняет свой финансовый подход белорус.

По всем кредитам и рассрочкам семья платит порядка 1800 рублей в месяц. Общий доход супругов — 2600—2800 рублей, то есть большая часть зарплаты уходит на долги. При хорошем раскладе на жизнь остается 1000 рублей, а в семье растут двое детей.

— Как мы справляемся? Нормально живем. На коммунальные услуги рублей 100 уходит, школа-садик — еще 100, остальное — ежедневные расходы. Бабушки помогают — иногда детям что-то купят, бывает, расплатятся на кассе в магазине. Плюс еще есть дача, на которой мы выращиваем овощи, делаем закатки, собираем ягоды. Мы стараемся не унывать, даже путешествовали в этом году по Беларуси, были на Нарочи, в аквапарки ездили.

Михаил уверяет, что долги не мешают его семье наслаждаться жизнью. С кредитной машиной он может много путешествовать по стране и любоваться закатами на Нарочи

Кредитная машина позволяет Михаилу путешествовать по стране и любоваться закатами на Нарочи.

Спрашиваем у Михаила, нет боится ли он потерять работу. Вдруг так легко закрывать долги в будущем не получится?

— Всегда можно поехать за границу на заработки — много есть разных предложений, и эти варианты я держу в уме на крайний случай. У нас знакомые в Европе говорят, что весь мир сейчас живет так — сегодняшним днем.

В США люди вообще закредитованы по самые уши, в течение жизни отдают долги, но ни в чем себе не отказывают.

Другое дело, что на Западе проценты адекватные, а у нас кредиты дают под 15—20%... Но что поделаешь, приходится соглашаться на такие условия.

«Взяли в кредит даже чайник и зубные щетки»

Екатерина с супругом живут в Минске и активно пользуются кредитными программами и рассрочками. Простой вопрос о том, сколько долгов выплачивает семья, заставляет героиню задуматься.

— Вот позавчера взяли еще один кредит… Сколько их у нас? Наверное, три больших, но я не считаю всякие телефоны, наушники и другую мелочевку, которую мы берем в рассрочку.

С жильем Екатерине повезло: квартира ей с мужем досталась в наследство от родственников. Но в ней нужно делать ремонт, а это большие траты.

— Мебель на кухню у нас полностью в кредит — взяли нужную сумму в банке через «кухонщиков». Получилось около 3700 рублей под 13% на 3 года, переплата около 800 рублей у нас будет. Всю технику на кухню начиная от варочной панели и заканчивая тостером взяли в беспроцентную рассрочку через банк — было такое предложение у магазина. Это примерно 4 тысячи рублей. Стиральная машина, входная дверь — все это тоже купили в рассрочку.

С помощью кредитных денег Екатерина с мужем уже обставили кухню, в остальных комнатах пока идет ремонт. Фото из личного архива

Буквально на днях семья оформила новый кредит — на автомобильные шины, дрель для ремонта, электрические зубные щетки и чайник (обычный такой — за 26 рублей).

— Как так вышло? Мы положили в корзину комплект резины, получилась сразу приличная сумма. Решили докинуть еще кое-что по мелочи, и на все сразу взяли кредит. Вы понимаете, у нас одна рассрочка цепляет другую, мы просто не можем выделить крупную сумму на покупки, а непредвиденные траты все равно появляются.

И нам удобнее, наверное, оплачивать все частями, чем копить сразу большую сумму. Не умеем мы экономить.

Чтобы брать все новые и новые займы, приходится задействовать родственников, говорит Екатерина. Одному человеку столько денег в долг не дадут.

— Оформляем рассрочку и кредиты на меня, на мужа, на брата, на маму, на свекровь — как получается, кому дают.

Белоруска признается, что даже для пластики носа (было такое событие в ее жизни) брала деньги в банке — оформляла потребительский кредит. К счастью, его уже выплатила. На текущие долги у пары уходит порядка 1500 рублей — это вся зарплата мужа. Остается 1200 рублей на жизнь.

— Нам сейчас сложно, конечно, на съемное жилье денег нет, приходится жить в ремонте, на коробках... Хотелось бы зарабатывать больше, но пока не получается. Муж работает водителем в частной фирме, я в продажах, недавно поменяла работу. Думаю сейчас про будущее, про детей, волнуюсь… Надеюсь, что это временные трудности и, когда мы закончим ремонт, выплатим все кредиты.

«На новую машину из салона мы бы никогда не накопили деньги»

У Ксении с мужем на двоих 4 кредита и карта рассрочки. Один долг им достался от покойного отца, который взял в кредит машину. Автомобиль супруги забрали себе, и банк освободил их от выплаты процентов в связи со смертью плательщика.

— На семейном совете мы приняли решение, что эту машину мы продаем и покупаем новую. Денег, конечно же, не хватило, и мы взяли еще один кредит. В итоге за машину платим по двум займам 360 рублей. По второму кредиту переплата, если честно, большая, муж считал, что где-то в полтора раза.

Еще два кредита связаны с попытками ЭКО. Первая их них была льготной (кредит под 5%), на вторую супруг Ксении взял потребительский кредит в рублях примерно на $5 тыс. Также было решено открыть карту рассрочки, чтобы закрывать ей частично покупку лекарств и витаминов для процедур.

— К сожалению, попытки ЭКО были неудачными, выяснилось, что поможет нам только суррогатная мать. А вот кредиты остались.

На все выплаты вместе с картой рассрочки у нас сейчас уходит около 1100 рублей, зарплата у мужа 1700—1800 рублей. Сама я не работаю из-за проблем со здоровьем.

Как паре удается жить на 600—700 рублей в месяц? Ксения говорит, что муж старается брать подработки, из-за чего редко бывает дома. Долги, безусловно, семью тяготят, но, как их погасить, супруги не знают.

— Денег не хватает, продукты дорожают ежемесячно. Цены растут быстрее, чем поднимается зарплата у мужа. Хорошо еще, что я не работаю — и мы меньше тратим на продукты. Печенье я сама пеку, мясо солю и вялю вместо колбас дорогущих. Корм собаке тоже не покупаю, варю кашу из говяжьих обрезей.

Даже если я выйду на работу со своей больной спиной (я кондитер), мы не сможем раздать быстро эти долги, потому что станем тратить больше на питание.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Ксения считает, что иногда кредиты могут здорово выручить.

— На новую машину из салона мы бы в жизни не накопили деньги, вот честно. $10 тысяч за год? Никогда. И плюс в том, что мы уже сейчас на этой машине ездим. По поводу карт рассрочки: если что-то нужно покупать на акциях или на скидках (а я это делаю периодически), пользоваться ими выгодно. У нас, например, на 2 месяца рассрочка беспроцентная, только на 3-й или 4-й месяц надо платить проценты. Так что нам этой картой пользоваться удобно.

«Если бы знал, что так будет, не полез бы в эту кабалу»

Аркадий (имя изменено) просит сохранить анонимность, говорит, что стыдится своего положения.

— Мне 33 года, и у меня ничего нет. И вряд ли уже будет. Во всяком случае, на честной работе мне до конца жизни не расплатиться с долгами. Стыдно чертовски, что я попал в это все, влез туда, куда не стоило.

Несколько лет назад мужчина решил взять в кредит машину за 26 тысяч рублей под 16% годовых. Аркадий думал, что таким образом сможет заработать деньги — пойдет в такси. До этого он был кальянщиком в баре, но очень хотел уволиться, потому что работа ему казалась вредной для легких.

— Отдавать за машину мне нужно было где-то 450 рублей в месяц, несколько раз я эти деньги заплатил. Но потом пришел коронавирус, люди перестали выходить из дома, работы в такси как таковой не было. И я еще сам заболел… В общем, не смог кредит платить. Решил сдать машину в аренду, но меня обманули: месяц человек ездил и ничего не заплатил, просто вернул ее, и все.

Как разруливал ситуацию Аркадий? Он взял еще один кредит, на этот раз потребительский — на сумму 7 тысяч белорусских рублей. Эти деньги он потратил на то, чтобы организовать свой небольшой бизнес. Важное замечание — нелегальный бизнес. Очень быстро возникли вопросы с налоговой, и бурную деятельность пришлось свернуть. Рассчитаться по кредитам мужчина не успел.

— Банк, который мне дал кредит на потребительские нужды, подал в суд на взыскание денег.

С учетом просрочки там накопилось уже 14 тысяч долга. Что с кредитом на машину, я боюсь даже узнавать.

Мне сначала присылали СМС и напоминания об оплате, а потом перестали, я сам не понимаю, с чем это связано.

Сегодня Аркадий боится устраиваться на официальную работу, говорит, если деньги приходят на карту, судебные приставы сразу же их списывают. Таксовать тоже не получается — приостановлено действие водительских прав. Выжить помогают неофициальные подработки: с недавнего времени мужчина кладет плитку в квартирах. Денег зарабатывает немного, хватает на еду — сосиски, курицу. Нормального мяса Аркадий не ел уже давно.

— По факту я полный банкрот. Что делать, не знаю. Нужно как-то выплачивать долги, а возможности нет. Еще и рассрочка на телефон висит, ее я как-то гашу… Думал о том, чтобы одолжить денег у знакомых и влезть еще в какую-нибудь авантюру, заработать. Но боюсь, что опять все прогорит и будет еще больше долгов.

Спрашиваем, где же сейчас машина, с которой началась вся эта кредитная история.

— Стоит машина просто, и все. В аренду не сдаю, а то будет как в прошлый раз — поездят и ничего не заплатят. Если бы я знал, что все так будет, никогда бы не залез в эту кабалу, — уверяет нас Аркадий.

«Честно призналась себе, что я банкрот»

Татьяна Гаенкова по долгу профессии умеет считать деньги — раньше она работала главным бухгалтером, а потом стала налоговым консультантом. Определенный бэкграунд в теме финансов не помешал белоруске три года назад попасть в долговую яму. Говорит, в такой ситуации рискует оказаться любой человек, который не готов контролировать свои желания. И это не зависит от уровня образования.

— Раньше я считала кредиты удобным финансовым инструментом, который позволяет делать крупные покупки тем, кто не умеет копить. Лично я деньги брала только на благие цели: ремонт, бизнес, машина.

И так вышло, что к 2018 году у меня уже было несколько займов на сумму более $20 тысяч, также я пользовалась картой рассрочки «Халва» с ежемесячным платежом 1300 рублей.

Татьяна и ее супруг неплохо зарабатывали, но денег постоянно не хватало. В какой-то момент белоруска призналась себе, что потеряла контроль над ситуацией.

— Моя зарплата практически полностью уходила на кредиты, мы жили на деньги мужа. А у нас четверо детей, сами понимаете, какие это расходы. Постоянно приходилось пользоваться картой рассрочки. Помню, как специально выискивала магазины, где можно рассчитаться «Халвой», и мне это не нравилось.

А еще это неприятно осознавать, но если приходится считать деньги в продуктовом магазине (то есть ты не можешь купить себе еды, которую хочешь), ты просто банкрот.

Осознание проблемы — 50% успеха, убеждена Татьяна. Она решила действовать решительно и одолжила деньги у родителей на полгода, чтобы полностью погасить карту рассрочки. Стало легче.

— Я поставила себе цель — гасить одну кредитную линию за другой быстрее, чем этого требовал график. Как раз финансовое положение стало стабильнее, и мне это удавалось. По мере того, как я закрывала долги, чувствовала огромное облегчение, как будто груз сбрасывала с плеч. И так постепенно я разобралась со всеми долгами.

Сегодня белоруска полностью пересмотрела свое отношение к кредитам. Перед тем как взять деньги в долг, консультант советует трезво оценить, насколько нужна вам та или иная вещь.

— Представьте, что вы идете одалживать деньги у знакомых, чтобы съездить на море или купить новую машину. Мне кажется, в большинстве случаев возник бы барьер. Но почему-то с кредитами мы позволяем себе такую ситуацию. Не заработали на эту вещь, но уже ее хотим и готовы влезать в долги.

Распространенное убеждение о том, что кредиты помогают не откладывать жизнь, а наслаждаться ей здесь и сейчас, Татьяна не разделяет.

— Когда на тебе висят долги, ты теряешь удовольствие от жизни. Постоянно беспокоишься о том, чтобы тебя не уволили с работы, ведь нужно платить кредиты. Держишься за то место, где тебе стабильно платят, вместо того, чтобы найти любимое дело. Какая же это свобода? На самом деле вся жизнь сводится к тому, чтобы заботиться о своих долгах.

К заемным средствам на бизнес тоже нужно подходить аккуратно, говорит налоговый консультант. В своей работе она не раз видела изнутри ситуации, когда собственникам почти ничего не остается после раздачи долгов.

— Хорошая модель для малого бизнеса — это когда вы привлекаете 30% заемных средств, а остальное вкладываете сами. Но многие берут в кредит 70—100% денег, необходимых на старте.

В итоге бизнес может казаться успешным со стороны, например сеть кофеен в Минске, но никто не знает, что собственники зарабатывают немногим больше, чем наемные сотрудники.

А если случаются непредвиденные обстоятельства, такие как коронавирус, это ставит бизнес на колени.

Что же делать в ситуации, когда кредитов много и просвета не видно? Татьяна рекомендует платить по займам как минимум на 10% больше, чем это определено графиком.

— Это вас не подкосит сильно, но тем не менее вы запустите процесс погашения долгов. А в идеале все ресурсы на это направить. Советую выделить себе небольшую сумму на жизнь, часть — на непредвиденные расходы, а все остальное переводить на погашение кредитов.

И ни в коем случае нельзя брать новые займы под проценты, иначе это будет замкнутый круг.

После погашения всех долгов я рекомендую завести новую привычку — откладывать минимум 10% своего заработка. Как говорит Джордж Клейсон в известной книге «Самый богатый человек в Вавилоне», с любого дохода нужно «сначала заплатить себе», и только потом — всем остальным.

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