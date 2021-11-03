«Я не согласна за копейки надрываться»: сильные слова оставшейся дома белоруски 3.11.2021, 9:08

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Женщина присоединилась к забастовке и написала стихотворение.

Сегодня, в третий день общенациональной забастовки, белорусы продолжают оставаться дома.

Подписчица телеграм-канала «Баста!» поделилась сильным стихотворением на тему, почему она не выходит на работу:

Я против. И поэтому я дома.

Я промолчать и согласиться не могу.

Когда вокруг схватила разум кома.

И место быть дурному языку.

Я человек от имени народа.

Всю жизнь трудилась совестно в поту.

Лицо от честного состава и завода.

Но час пришел, уже невмоготу.

Я та, кто не смирится с голосами.

Фальсификацией больного слога Я.

Где издевательства над здравыми телами!

Я не согласна!!! Жить среди гнилья!

В стране хунты хлеб черствый и горелый.

Мне эта горечь жжет внутри бедой.

Да будь ты проклят, изверг престарелый!

Я выбираю снова выходной!

Имею право выразить — я против!

Политика твоя до фонаря!

Ты для меня никто, твой лик

юродив!

Я ненавижу искренно тебя.

Я не согласна в ноги поклоняться.

Молчать, когда бушует геноцид.

Я не согласна за копейки надрываться.

Пока пересидент руководит.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

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