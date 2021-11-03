«Я не согласна за копейки надрываться»: сильные слова оставшейся дома белоруски
- 3.11.2021, 9:08
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Женщина присоединилась к забастовке и написала стихотворение.
Сегодня, в третий день общенациональной забастовки, белорусы продолжают оставаться дома.
Подписчица телеграм-канала «Баста!» поделилась сильным стихотворением на тему, почему она не выходит на работу:
Я против. И поэтому я дома.
Я промолчать и согласиться не могу.
Когда вокруг схватила разум кома.
И место быть дурному языку.
Я человек от имени народа.
Всю жизнь трудилась совестно в поту.
Лицо от честного состава и завода.
Но час пришел, уже невмоготу.
Я та, кто не смирится с голосами.
Фальсификацией больного слога Я.
Где издевательства над здравыми телами!
Я не согласна!!! Жить среди гнилья!
В стране хунты хлеб черствый и горелый.
Мне эта горечь жжет внутри бедой.
Да будь ты проклят, изверг престарелый!
Я выбираю снова выходной!
Имею право выразить — я против!
Политика твоя до фонаря!
Ты для меня никто, твой лик
юродив!
Я ненавижу искренно тебя.
Я не согласна в ноги поклоняться.
Молчать, когда бушует геноцид.
Я не согласна за копейки надрываться.
Пока пересидент руководит.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.
На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.
2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.