Крэйг Вудкрофт: Минское «Динамо» поразил вирус 3.11.2021, 9:20

Фото: tut.by

На пресс-конференции тренер команды был без маски и сильно кашлял.

Минское «Динамо» уступило московскому со счетом 3:7 в регулярном чемпионате КХЛ. «Зубры» играли в усеченном составе, в заявку команды попали всего 14 игроков. По словам тренера Крэйга Вудкрофта, «команду поразил вирус».

На послематчевой пресс-конференции тренер, который был без маски и сильно кашлял, рассказал, что часть игроков команды не смогли выйти на игру против московского «Динамо» из-за болезни.

— Обидно, что команду поразил вирус. Безусловно, нам не хватало игроков сегодня. Я снимаю шляпу перед теми, кто сегодня вышел на лед. Сейчас мы боремся с болезнью, которая у нас в команде. Есть такая проблема, действительно. Сейчас так, как есть, — цитирует тренера сайт ФХБ.

В пресс-службе клуба рассказали, что 1 ноября все хоккеисты зубров сдали ПЦР-тест и получили отрицательные результаты: «Некоторые игроки сегодня почувствовали недомогание, поэтому, следуя рекомендациям медицинского персонала клуба, отправились на углубленное обследование и пропустили матч».

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