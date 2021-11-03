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Дмитрий Ярош о назначении советником главнокомандующего ВСУ: У меня есть конкретные проекты

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  • 3.11.2021, 9:32
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Дмитрий Ярош о назначении советником главнокомандующего ВСУ: У меня есть конкретные проекты

Глава Украинской добровольческой армии рассказал, что намерен сделать на новом посту.

Глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош сообщил, что приказ о его назначении советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был издан еще в октябре. Об этом он рассказал в эфире "Донбасс.Реалии".

По словам Яроша, он знаком с генерал-лейтенантом Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда ему предложили эту должность.

Дмитрий Ярош заявил, что у него есть конкретные проекты, а у Залужного на них есть "определенные планы".

"Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но при том мне еще надо в курс дел войти. Но работы очень много, я убежден, что мы ее сделаем", - сказал Ярош.

Также Ярош считает, что широкомасштабное вторжение России может произойти в любой момент, и "добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, в разных схемах".

Напомним, Дмитрий Ярош сообщил, что назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майора Валерия Залужного.

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