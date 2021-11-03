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Скончался самый известный фельдшер Беларуси Сергей Шкляревский

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  • 3.11.2021, 9:49
  • 7,010
Скончался самый известный фельдшер Беларуси Сергей Шкляревский
Сергей Шкляревский
фото: tut.by

Ему было 92 года.

Скончался самый известный фельдшер Беларуси, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом деревни Покрашево Слуцкого района Сергей Шкляревский, сообщает Минздрав.

Сергей Иванович Шкляревский работал фельдшером в деревне Покрашево. Ему было 92 года. Его непрерывный стаж работы составил 71 год.

В 2018 году Серей Иванович получил награду «За преданность профессии», учрежденную Министерством здравоохранения совместно с Белорусской ассоциацией врачей.

Его работа была отмечена двумя орденами Ленина, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью «Серп и Молот». Сергею Ивановичу также было присвоено звание Героя Социалистического труда.

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